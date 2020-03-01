Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова показала королевские хоромы, в которых она остановилась на отдых

Фотографию звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На фото Анфиса в бельевом платье лежит на королевской софе. Чехова задрала ножки и держит в руках чашечку чая. Сзади нее красуются колонны, роскошная кровать и столик. По виду номера можно сказать, что именно в таких апартаментах жили короли. Как выяснилось, это отель в Санкт-Петербурге.

«Я вообще в шоке от того какой роскошный отель мы отыскали в Санкт-Петербурге. Находится в центре, 10-15 минут от вокзала, и окна выходят прямо на разводные мосты. В теплое время года можно наблюдать за этим знаменитым питерским явлением», - рассказала Анфиса.

Она призналась, что у нее сложилось впечатление, будто она попала в императорский дворец времён Петра.

Всего за 20 минут пост телеведущей собрал почти 2 тысячи лайков. Поклонники тоже в восторге от отеля, в котором остановилась звезда.

«Отличного отдыха», «Шик», «Потрясающе красиво», «По царски отдыхаете», «Королевишна Анфиса», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова чувствует себя сексуальной в очках. Об этом она рассказала своим поклонникам. По словам звезды, в фильме «Как выйти замуж за миллионера» героиня Мерилин Монро ходила в очках, но как только видела на горизонте мужчину, сразу же их снимала. Она считала, что девушка в очках выглядит не привлекательно.

«Сейчас же, наоборот, многие девушки надевают очки без диоптрий, чтобы казаться сексуальнее», - отметила Чехова.

Она призналась, что сама нередко надевает очки. Ей нравится, как она выглядит в них.

Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".

Как сообщала Politeka, пышногрудая Чехова избавилась от белья и показала свою красоту на публике: "Размерчик что надо!".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».