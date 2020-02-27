Известная украинская и российская телеведущая Анфиса Чехова показала новый образ в Инстаграм

На фото Анфиса позирует в синем платье до пола. Чехова решила в этот раз без белья, а образ дополнила внушительными каблуками. Волосы телеведущая решила оставить распущенными. Артистка стояла на красной дорожке, а на фоне можно увидеть фотозону. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Обсудим мой лук? По шкале от 1 до 10-ти, как вы любите", - написала Чехова.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Я не поставлю 10. Сегодня Вы заслуживаете все 100", "9, рукав немного смущает, хотя очень оригинально", "Анфиса выглядишь шикарно", "Бомба", "Синий цвет очень идет", "Очень симпатичное платье и вам очень подходит", "Вот еще бы губки пухлее", "Анфиса, ну прекрасно, 10, конечно же!".

Ранее мы сообщали, что известная российская телеведущая Анфиса Чехова полностью оголилась ради поста с поздравлением мужчин.

Откровенное фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм. На фото Чехова полностью раздетая повернулась спиной к камере, засветив свою «пятую точку», округлые бедра и многочисленные татуировки. Самое большое тату оказалось у телеведущей на пояснице.

Сообщалось, что популярная телеведущая Анфиса Чехова "сверкнула" своими пышными прелестями на любительском фото.

В так называемых сториз фаны спросили модель, как ей удалось так кардинально похудеть - ранее звезда, напомним, была гораздо более "пышнотелой" и весила на порядка 20 кг более, чем сейчас.

Анфиса отшутилась, просто показав в сториз фото "до" и "после" - изменения, как говорится на лицо. На фото, где звезда сети выглядит более стройной, она позирует в открытом купальнике, сбросив накидку с плеч.

Напомним, бесстыжая Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины

А еще Politeka писала, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин

Также Politeka сообщала, что Чехова без стеснения обтянула пышные формы тонкой тканью



