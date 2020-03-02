42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова взбудоражила атмосферными снимками на крыше одного из зданий в Санкт-Петербурге

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в необычном месте и в откровенной позе. Так, Анфиса в черных штанах, высоких кожаных сапогах и светло-коричневой куртке выбрала невероятно красивое место для фотосессии с видом на раскинувшийся внизу город.

На террасе стоит инсталляция в виде полумесяца, которую и облюбовала Чехова. Красотка разлеглась на ней, расположив ножки немного выше головы и согнув их в коленях. Улыбающаяся Анфиса смотрит куда-то в сторону от объектива, а ветер треплет ее распущенные кучери.

"Эти 2 фотографии разделяет всего 5 минут! Как же Солнце всё меняет! 🙈😍

А какая вам больше нравится, Хмурая или Солнечная?", - подписала снимки звезда.

Поклонники высоко оценили кадры, не удержавшись от хвалебных комментариев, и менее чем за час поставили более 5 000 "лайков".

"Ты все эти 5 минут лежала и ждала солнце ?))"

"Любая прекрасна (( Потому что это ПЕТЕРБУРГ😍😍"

"Место называется ресторан Терасса!Фото первое в тучах потрясающее!!"

"Хмурая😍"

"Каждая по своему красива🔥"

"Второе фото - настроение🌈. Шикарное"

"Хмурая больше отражает характер этого города!"

"Классные фото!) какая же вы все таки красотка!! 💐"

Ранее мы сообщали, Чехова бесстыдно посветила стройными ножками в коротком черном платье. Девушка позировала на красном диване, расположившись на подушках с чашечкой горячего напитка. Несмотря на помпезность окружающей обстановки, от фото веет уютом и теплотой. А улыбающаяся Анфиса выглядит просто роскошно.

"Я вообще в шоке от того какой роскошный отель мы отыскали в Санкт-Петербурге. Находится в центре, 10-15 минут от вокзала, и окна выходят прямо на разводные мосты", - сообщила под фото знаменитость.

«Отличного отдыха», «Шик», «Потрясающе красиво», «По царски отдыхаете», «Королевишна Анфиса», - писали в комментариях.

Напомним, что Анфиса Чехова выставила свое богатство в белой рубашке: "Бомба!".

Также Politeka писала, что Анфиса Чехова полностью разделась и показала, за что ее обожают мужчины: «Вот это гибкость!».