Известная российская телеведущая Анфиса Чехова полностью оголилась ради поста с поздравлением мужчин

Откровенное фото артистка опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На фото Чехова полностью раздетая повернулась спиной к камере, засветив свою «пятую точку», округлые бедра и многочисленные татуировки. Самое большое тату оказалось у телеведущей на пояснице.

«Защитник - это тот, кто всегда прикроет твои тылы. Мои дорогие Мужчины, долго думала, как вас поздравить, и решила, что эта фотография будет красноречивей слов», - написала Анфиса.

Всего за 15 минут пользователи сети оставили под постом звезды более 6,5 тысяч лайков. Поклонники, в особенности мужчины, в восторге от фото.

«А передок?», «Нормально так», «Самое шикарное поздравление», «Ого, вот это гибкость», «Смело! Молодец. Красота», «Такой припичек конечно прикроют...», «У кого на что фантазии хватило», «Спасибо Анфиса, от души, фото огонь просто», «Клевый подарок! Спасибо, Анфиса, что у Вас такой прекрасный тыл! Надеюсь, Мужчины в восторге!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Анфиса Чехова заинтриговала сеть неожиданным предложением. Артистка сопроводила его фотографией, на котором она стоит в одном халате. Телеведущая предложила поклонникам продолжить ее строки: «Жизнь коротка. Улыбайтесь, пока у вас еще есть зубы…». Самому лучшему стихотворению звезда пообещала награду в виде своего сборника стихов.

Также совсем недавно Чехова поделилась фотографией с отдыха в США. На снимке Чехова позирует в белом платье с большим разрезом на ноге. При этом она еще расстегнула несколько пуговиц, чтобы придать образу еще большей пикантности. Отметим, что звезда любит публиковать на своей странице откровенные фото.

Напомним, что горячая Чехова обтянула пышные формы и показала, как соблазняет мужчин: «Хороша, чертовка».

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