Звезда сети прихвастнула фигурой, когда была без белья

Пышногрудая британка Деми Роуз покрасовалась раздетой перед камерой

Модель - обладательницу пышных форм - часто сравнивают с Ким Кардашьян. В этот раз фигуристая Деми подтвердила свое реноме "соблазнительной" и необремененной предрассудками красавицы. Об этом сообщает Politeka.net со ссылкой на Instagram фотомодели.

Так на новом опубликованом фото Роуз красуется, выглядывая из бортика, вероятно, ограждающего природный водоем. Волосы свои модель собрала в пучок, на лице ее виднелся неброский макияж, но главное - она была раздетой.

Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи, а сама Роуз эффектно прижалась своими прелестями к ограждению, фаны тут же нафантазировали, что знаменитость "полностью" раздета и назвали ее "русалкой", "невероятной", "влажной" и "расхитительницей мужских сердец".

Отметим, что Роуз практически ежедневно радует своих подписчиков в популяной соцсети подобными кадрами и "армия" ее поклонников - растет, кажется, с каждым новым днем.

Ранее, на другом своем новом снимке, Деми Роуз красовалась в мини-бикини - грудь артистки буквально выпирали из-под шторок купальника, также на Роуз были миниатюрные трусики, которые она придерживала руками. Свои густые волосы пышногрудая фотомодель распустила и эффектно улыбалась на камеру.

Фоном для очередных ярких и привлекающих внимание снимков, стали живописные пейзажи Калифорнии - Роуз стояла на скалах у воды.

Поклонники артистки просто взорвались потоком комментариев в адрес артистки - пишут, что такая красавица наверняка пользуется у противоположного пола большим успехом, а также о том, что перед такой красоткой - невозможно устоять.

Напомним, новая Кардашьян прогнулась и засветила лишнее на камеру.

Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.

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