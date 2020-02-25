Знаменита топ-модель Белла Хадід звела шанувальників з розуму гарячими фото тільки з душу

23-річна американська красуня продовжує підкорювати головні подіуми світу, але в перервах не забуває і про відпочинок. Так, судячи з останніх публікацій в її Instagram, зараз дівчина знаходиться в Парижі і ні в чому собі не відмовляє.

Як повідомляє Politeka, модель вирішила похвалитися, і показала своїм підписникам, як присвячує час догляду за собою. Так, Белла опублікувала декілька фотографій, на яких вона позує в одному рушнику, накинутому прямо на голе тіло. На першому знімку модель явно тільки що вийшла з душу: її шкіра виглядає вологою.

На другому знімку Хадід сидить на ліжку вже без рушника, прикриваючи оголені груди однією рукою.

Шанувальники моделі прийшли в захват від її нових знімків. В коментарях люди засипають Хадід компліментами, називають її «вологою і дикою» і цікавляться, чи не намагається модель їх вбити своєю красою.

До цього ми розповідали про те, що Белла стала зіркою показу легендарного «Moschino».

Топ-модель разом зі своєю сестрою Джі Джі та іншими зірковими красунями "запалила" на подіумі і поза його - на бэкстейдже модного показу.

Так на нових опублікованих Белою фото і відео вона, як і всі моделі за творчим задумом автора колекції модного будинку, красувалася в абсолютно приголомшливих яскравих ефектних і з "замашкою" на історичне відтворення космюмах. Зокрема сестри Хадід виходили на подіум у високих перуках і дивовижних вбраннях.

Модний бренд, ймовірно, почерпнув натхнення в моді часів ще Людовика XIII, Людовіка XIV – французьких монархів. Можливо, модельєри спробували відтворити модні віяння Франції трохи пізніше правління вищезазначених історичних персон – ХVIII століття. Як би там не було, Белла і Джі Джі блищали в а-ля латексних корсетних міні-сукнях, ботфортах, високих рукавичках і з фірмовими посмішками на обличчях.

Нагадаємо, Белла Хадід в латексному корсеті помірялася принадами зі спекотними подружками.

Як повідомляла Politeka, Белла Хадід без білизни і сорому показала свій ласий шматочок.

Також Politeka писала, що Белла Хадід без ліфчика показала свою красу крупним планом.