Знаменита топ-модель Белла Хадід звела шанувальників з розуму гарячими фото тільки з душу
23-річна американська красуня продовжує підкорювати головні подіуми світу, але в перервах не забуває і про відпочинок. Так, судячи з останніх публікацій в її Instagram, зараз дівчина знаходиться в Парижі і ні в чому собі не відмовляє.
Як повідомляє Politeka, модель вирішила похвалитися, і показала своїм підписникам, як присвячує час догляду за собою. Так, Белла опублікувала декілька фотографій, на яких вона позує в одному рушнику, накинутому прямо на голе тіло. На першому знімку модель явно тільки що вийшла з душу: її шкіра виглядає вологою.
На другому знімку Хадід сидить на ліжку вже без рушника, прикриваючи оголені груди однією рукою.
Грізна стихія лютує в Одесі, рух заблоковано: кадри НП
Потужний вибух прогримів у Києві: перші подробиці і кадри з місця НП
Термінова заява про коронавірус, обвал економіки, новий курс валют – головне за ніч
Онука Ротару задерла блузку і влаштувала брудні танці, бабусі буде соромно: "Ух, дала жару"
Шанувальники моделі прийшли в захват від її нових знімків. В коментарях люди засипають Хадід компліментами, називають її «вологою і дикою» і цікавляться, чи не намагається модель їх вбити своєю красою.
До цього ми розповідали про те, що Белла стала зіркою показу легендарного «Moschino».
Топ-модель разом зі своєю сестрою Джі Джі та іншими зірковими красунями "запалила" на подіумі і поза його - на бэкстейдже модного показу.
Так на нових опублікованих Белою фото і відео вона, як і всі моделі за творчим задумом автора колекції модного будинку, красувалася в абсолютно приголомшливих яскравих ефектних і з "замашкою" на історичне відтворення космюмах. Зокрема сестри Хадід виходили на подіум у високих перуках і дивовижних вбраннях.
Модний бренд, ймовірно, почерпнув натхнення в моді часів ще Людовика XIII, Людовіка XIV – французьких монархів. Можливо, модельєри спробували відтворити модні віяння Франції трохи пізніше правління вищезазначених історичних персон – ХVIII століття. Як би там не було, Белла і Джі Джі блищали в а-ля латексних корсетних міні-сукнях, ботфортах, високих рукавичках і з фірмовими посмішками на обличчях.
Нагадаємо, Белла Хадід в латексному корсеті помірялася принадами зі спекотними подружками.
Як повідомляла Politeka, Белла Хадід без білизни і сорому показала свій ласий шматочок.
Також Politeka писала, що Белла Хадід без ліфчика показала свою красу крупним планом.