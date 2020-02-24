Артистка не перестает удивлять публику своими "выходками" - в этот Белла Хадид показала, как развлекается

Топ-модель показала, как ей отдыхается в пиццерии, а также как она с удовольствием работает на съемках. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Изабеллы.

Так на новых опубликованных кадрах звездная манекенщица позирует сидя за столом в белой просвечивающей майке и без бра. На самом столе видна огромная пицца.

На другом своем снимке с бэкстейджа съемок Белла позировала в откровенном наряде, где как раз лифчик и был основной его составляющей.

Помимо этого, модель показала, свое прекрасное лицо вблизи на модном показе с экстравагантной прической. Прокомментировать снимки у поклонников звезды не было возможности так как они опубликованы в сториз, но ранее фаны Хадид-младшей в комментариях под ее постами в популярной соцсети отмечали, что Белла "горячая штучка" и настоящая красавица.

Напомним, Белла уже успела пройтись по подиуму Jacquemus, Berluti, Lanvin, Alexandre Vauthier и других брендов. Что не удивительно: ее универсальная внешность отлично подходит как под строгие мужские костюмы, так и под утонченные женственные платья.

Тренды с подиума Белла с удовольствием переносит в обычную жизнь. Так, она уже давно заслужила статус иконы стиля, умело компонуя вещи из последних коллекций и вдохновляя миллионы фолловеров на модные эксперименты.

Каждое ее видео и снимок получают множество лайков и комплиментов от восторженных пользователей сети. Последнее видео не стало исключением. В американской модной столице стартовала Неделя моды, где Белла Хадид принимает активное участие. Именно видео с подиума она показала в сети.



На ней было серебристое прозрачное платье, украшенное на шее черным бантом. И хотя отчасти ее обнаженная грудь и была скрыта оборками банта, разглядеть ее оказалось несложно. Макияж с акцентом на глаза и высокие каблуки дополнили ее образ.

Пользователи сети не смогли устоять перед таким соблазном и поспешили искупать Беллу Хадид в комплиментах, называя ее красоткой и самой соблазнительной из всех моделей.

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