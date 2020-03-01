Українська модель й Instagram-діва Олена Омович продовжує ностальгувати за розкішним відпочинком в Домінікані

У сторіз Instagram дівчина виклала знімок, зроблений на узбережжі, передає Politeka. На фотографії красуня лежить на білому піску в стильному чорному бікіні, яке практично не приховує видатних форм дівчини.

З аксесуарів на Олені срібний браслет і пірсинг на пупку.

Якщо придивитися до знімка, то можна помітити, що дівчина тримає за ногу чоловіка. Це її чоловік, з яким Омович провела незабутній відпочинок в теплих краях.

Оскільки функції коментування в сторіз немає, що шанувальники думають з приводу знімка, невідомо.

Варто відзначити, що аудиторія Олени давно перевалила за мільйон підписників. І якщо одні відверто захоплюються формами моделі, знаходиться чимало і тих, хто відверто принижує й ображає господиню сторінки. У свою чергу красуня або ігнорує негатив, або ж вступає в перепалку з хейтерами, ставлячи на місце особливо жвавих.

Частіше всього моделі закидають зловживання пластичними операціями. Однак сама дівчина вважає, що зроблені груди, сідниці і губи дозволили отримати їй тіло мрії. Крім того, вона практично ніколи не приховувала свої походи до хірурга і часто розповідає читачам про те, як проходять процедури, скільки і як триває реабілітація, чого слід очікувати тим, хто зважиться на операції.

Незважаючи на всі нападки недоброзичливців, дівчина продовжує публікувати в мережі знімки з модних зйомок, а також повсякденні фотографії. Більш того, вона підкреслює, що щаслива зі своїм чоловіком, якому наплювати на думку тих, хто заздрить його жінці.

Нагадаємо, що Олена Омович в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти: «видно все».

Як повідомляла Politeka, роздягнена Омович без сорому виставила свої головні багатства на камеру: «Ух, як стирчать!».

Також Politeka писала, що розпусна Омович засвітила зайве в мокрій маєчці: "Вау, неймовірна".