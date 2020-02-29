Модель Алена Омович, которую называют украинской Ким Кардашьян, позировала в новом образе в Инстаграм

На фото Омович позирует в платье с открытой спиной и боком. Благодаря этому можно увидеть практически всю грудь модели. На первом кадре она сидит боком, а на втором уже смотрит в камеру. Можно заметить идеальную фигуру Алены, а также оценить ее главное достоинство, которое прямо выпирает из платья. На фоне видно газон, а также другая растительность. Об этом пишет Politeka.

Сообщалось, что модель Алена Омович, известная как украинская Ким Кардашьян, порадовала поклонников откровенными снимками со своим мужем.

а серии снимков Омович лежит верхом на своем муже. Она одета в микро-купальник, в результате чего на фото прекрасно видно ее «пятую точку» и пышную грудь. Девушка и парень смеются, целуются и обнимаются.

«Эти фото идеально передают наши отношения. Мы спорим, бесимся и через минуту уже обнимашки», - написала девушка.

Менее чем за час фотографии набрали более 10 тысяч лайков. Поклонникам очень понравились эти чувственные кадры.

«Просто приятно смотреть. Счастья вам. Алёна красотка», «Какая же ты классная", - пишут люди.

Сообщалось, что Алена Омович поделилась свежими фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в обтягивающем платье, забыв при этом надеть бюстгальтер. Пикантные кадры будоражат фантазию и пленяют откровенностью. Модель покрутилась перед камерой, дабы дать возможность фанатам разглядеть все ее сочные места и насладиться открывшимся видом.

На одном из кадров Алена сняла с плеча брительку платья, оголив при этом пышный бюст, при этом она прикрывала его рукой. На другом снимке девушка повернулась спиной к объективу, показав превосходную "пятую точку", упругости которой позавидует каждая.

Напомним, украинская Кардашьян в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть

Также Politeka сообщала, что Раздетая украинская Кардашьян без стыда выпятила свои главные богатства на камеру



А еще Politeka писала, что развратная украинская Кардашьян засветила лишнее в мокрой маечке



