Красотка до сих пор под впечатлением от отдыха

Украинская модель и Instagram-дива Алена Омович продолжает ностальгировать по роскошному отдыху в Доминикане

В сториз Instagram девушка выложила снимок, сделанный на побережье, передает Politeka. На фотографии красотка лежит на белом песке в стильном черном бикини, которое практически не скрывает выдающихся форм девушки.

Из аксессуаров на Алене серебряный браслет и пирсинг на пупке.

Если присмотреться к снимку, то можно заметить, что девушка держит за ногу мужчину. Это ее супруг, с которым Омович провела незабываемый отдых в теплых краях.

Поскольку функции комментирования в сториз нет, что думают поклонники по поводу снимка, неизвестно.

Стоит отметить, что аудитория Алены давно перевалила за миллион подписчиков. И если одни откровенно восхищаются формами модели, то находится немало и тех, кто откровенно унижает и оскорбляет хозяйку страницы. В свою очередь красотка либо игнорирует негатив, либо же вступает в перепалку с хейтерами, ставя на место особенно резвых.

Чаще всего модели вменяют злоупотребление пластическими операциями. Однако сама девушка считает, что сделанные грудь, ягодицы и губы позволили получить ей тело мечты. Кроме того, она практически никогда не скрывала свои походы к хирургу и часто рассказывает подписчикам о том, как проходят процедуры, сколько и как продолжается реабилитация, чего следует ожидать тем, кто решится на операции.

Несмотря на все нападки недоброжелателей, девушка продолжает публиковать в сети снимки с модных съемок, а также повседневные фотографии. Более того, она подчеркивает, что счастлива со своим мужчиной, которому наплевать на мнение тех, кто завидует его женщине.

Напомним, что Алена Омович в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть: «видно все».

Как сообщала Politeka, раздетая Омович без стыда выпятила свои главные богатства на камеру: «Ух, как торчат!».

Также Politeka писала, что развратная Омович засветила лишнее в мокрой маечке: "Вау, обалденная".