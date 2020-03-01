Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардашьян, показала черговий провокаційний кадр в одній лише білизні
Як повідомляє Politeka.net російська модель і фотоблогер Instagram Анастасія Квітко в серпні 2014 року зареєструвалася в Instagram і стала розміщувати там свої фотографії.
В кінці 2015 року, завдяки своїм фотографіям, придбала всесвітню популярність. Через схожу постать, отримала в ЗМІ прізвисько "російська Кім Кардашьян". Її аккаунт в Instagram має понад 10 мільйонів підписників.
Черговий відвертий знімок знову з'явився в її блозі Instagram. На ньому дівчина позувала, сидячи на стільці, розставивши ноги в сторони. При цьому вона повернулася спиною до камери, а передом до вікна. З одягу на запаморочливій красуні лише світла мереживна білизна. Тому користувачі мережі можуть чудово розглянути її апетитну фігуру у всій красі.
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Вогненний образ доповнила зачіска і макіяж з акцентом на очі і довгі вії.
Користувачі мережі і поклонникик моделі Анастасії Квітко не зможуть залишити свої коментарі під відповідним фото, адже його пишнотіла красуня засвітила в своєму блозі Instagram-Stories.
Також раніше повідомлялося, що фотоблогер і модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кім Кардашьян, похвалилася своїми значними формами.
На двох нових, розміщених в Instagram фото Квітко позувала в маленькому білому топі, який натянулся під вагою немаленьких принад зірки; і в коричневих шкіряних штанях, обтянувших соковиту п'яту точку.
Знаменитість стояла боком до камери, а також поверталася спиною. Анастасія розпустила довгі хвилясті волосся, замріяно подивилася в камеру і прочинила пухкі рожеві губи.
Нагадаємо, що пишногруда російська Кардашьян показала свої краси з різних ракурсів.
Як повідомляла Politeka, російська Кардашьян ледь не розірвала крихітне білизна пишними формами: кадри тільки для дорослих.