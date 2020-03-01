Известная модель Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян, показала очередной провокационный кадр в одном лишь белье

Как сообщает Politeka.net, российская модель и фотоблогер Instagram Анастасия Квитко в августе 2014 года зарегистрировалась в Instagram и стала размещать там свои фотографии.

В конце 2015 года, благодаря своим фотографиям, приобрела всемирную известность. Из-за схожей фигуры, получила в СМИ прозвище "русская Ким Кардашьян". Ее аккаунт в Instagram имеет более 10 миллионов подписчиков.

Очередной откровенный снимок снова появился в ее блоге Instagram. На нем девушка позировала, сидя на стуле, раздвинув ноги в стороны. При этом она повернулась спиной к камере, а передом к окну. Из одежды на умопомрачительной красотке лишь светлое кружевное белье. Поэтому пользователи сети могут прекрасно рассмотреть ее аппетитную фигуру во всей красе.

Огненный образ дополнила укладка и макияж с акцентом на глаза и длинные ресницы.

Пользователи сети и поклонникик модели Анастасии Квитко не смогут оставить свои комментарии под соответствующим фото, ведь его пышнотелая красотка засветила в своем блоге Instagram-Stories.

Также ранее сообщалось, что фотоблогер и модель Анастасия Квитко, более известная как русская Ким Кардашьян, похвасталась своими внушительными формами.

На двух новых, размещенных в Инстаграм фото Квитко позировала в белом маленьком топе, который натянулся под тяжестью немаленьких прелестей звезды; и в кожаных коричневых штанах, обтянувших сочную пятую точку.

Знаменитость стояла боком к камере, а также поворачивалась спиной. Анастасия распустила длинные волнистые волосы, томно посмотрела в камеру и приоткрыла пухлые розовые губы.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов.

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.