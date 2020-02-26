Модель и инстадива Анастасия Квитко, которую называют русской Кардашьян из-за ее внушительных форм, показала огромные "легкие" на камеру

Как передает Politeka.net, звезда поделилась видео в свом микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном обтягивающем платье бежевого оттенка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Наряд идеально сел на фигуристую красотку, которой нечего скрывать. Пышный бюст и выдающиеся бедра всколыхнут кого угодно. Такое впечатление, будто она еле-еле уместила необъятные прелести в это тесное платье.

Модель, рекламируя энергетический напиток, прошлась, томно покачивая бедрами, и покрутилась перед камерой - так, чтобы пользователи смогли рассмотреть все ее достоинства с любого ракурса. Непревзойденный образ дополнили солнечные очки и часики на руке. Квитко распустила волосы, которые эффектно развевались на ветру.

"Я люблю эту жизнь и каждый ее момент!", - поделилась в подписи модель.

Поклонники моментально отреагировали на такую красоту, поставивив менее чем за сутки полмиллиона "лайков". Анастасию засыпали комплиментами.

"Анастасия, красота растёт и просится наружу)😎✌️"

"Милая какая ты красивая и роскошная ❤️"

Ранее мы сообщали, Квитко взбудоражила фото, на котором она предстала в коротком красном платье. Модель позировала на диване, положив ногу на ногу. Ее соблазнительное декольте вызвало неприличные фантазии: красотке есть, что показать разгаряченной публике.

Добавим, об Анастасии Квитко известно, что она родилась в Калининграде, но в возрасте 19 лет переехала в Москву, где начала строить модельную карьеру. Пять лет назад она переехала в США, где в настоящее время снимается в различных клипах и принимает участие в шоу. У Квитко более 10 миллионов подписчиков, что позволяет ей неплохо зарабатывать на рекламе и своей внешности.

Нестандартная пышная фигура Анастасии нынче в тренде в модельном бизнесе. К слову, в 2016 году Квитко заняла третье место в рейтинге «самых сексуальных женщин России», уступив только певицам Вере Брежневой и Глюкозе.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.