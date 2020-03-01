Популярна російська телеведуча Анфіса Чехова показала королівські хороми, в яких вона зупинилася на відпочинок

Фотографію зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На фото Анфіса в білизняній сукні лежить на королівській софі. Чехова задерла ніжки й тримає в руках чашку чаю. Позаду неї красуються колони, розкішне ліжко і столик. По виду номеру можна сказати, що саме в таких апартаментах жили королі. Як з'ясувалося, це готель в Санкт-Петербурзі.

«Я взагалі в шоці від того який розкішний готель ми відшукали в Санкт-Петербурзі. Знаходиться в центрі, 10-15 хвилин від вокзалу, і вікна виходять прямо на розвідні мости. У теплу пору року можна спостерігати за цим відомим пітерським явищем», - розповіла Анфіса.

Вона зізналася, що у неї склалося враження, ніби вона потрапила в імператорський палац часів Петра.

За 20 хвилин пост телеведучої зібрав майже 2 тисячі лайків. Шанувальники теж в захваті від готелю, в якому зупинилася зірка.

«Відмінного відпочинку», «Шик», «Приголомшливо красиво», «По царськи відпочиваєте», «Королевішна Анфіса», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова відчуває себе сексуальною в окулярах. Про це вона розповіла своїм шанувальникам. За словами зірки, у фільмі «Як вийти заміж за мільйонера» героїня Мерилін Монро ходила в окулярах, але як тільки бачила на горизонті чоловіка, відразу ж їх знімала. Вона вважала, що дівчина в окулярах виглядає не привабливо.

«Зараз же, навпаки, багато дівчат надягають окуляри без діоптрій, щоб здаватися сексуальніше», - зазначила Чехова.

Вона зізналася, що сама нерідко одягає окуляри. Їй подобається, як вона виглядає в них.

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