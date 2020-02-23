Відома російська телеведуча Анфіса Чехова повністю оголилася заради поста з привітанням чоловіків

Відверте фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka. На фото Чехова повністю роздягнена повернулася спиною до камери, засвітивши свою «п'яту точку», округлі стегна і численні татуювання. Найбільше тату виявилося у телеведучої на попереку.

«Захисник - це той, хто завжди прикриє твої тили. Мої дорогі Чоловіки, довго думала, як вас привітати, і вирішила, що ця фотографія буде красномовнішою слів», - написала Анфіса.

За 15 хвилин користувачі мережі залишили під постом зірки понад 6,5 тисяч лайків. Шанувальники, особливо чоловіки, в захваті від фото.

«А передок?», «Нормально так», «найшикарніше привітання», «Ого, ось це гнучкість», «Сміливо! Молодець. Краса», «Такий припічек звичайно прикриють...», «У кого на що фантазії вистачило», «Спасибі Анфіса, від душі, фото вогонь просто», «Кльовий подарунок! Спасибі, Анфіса, що у Вас такий прекрасний тил! Сподіваюся, Чоловіки в захваті!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Анфіса Чехова заінтригувала мережу несподіваною пропозицією. Артистка супроводила її фотографією, на якій вона стоїть в одному халаті. Телеведуча запропонувала шанувальникам продовжити її рядки: «Життя коротке. Посміхайтеся, поки у вас ще є зуби…». Самому кращому віршу зірка пообіцяла нагороду у вигляді своєї збірки віршів.

Також зовсім недавно Чехова поділилася фотографією з відпочинку у США. На знімку Чехова позує в білій сукні з великим розрізом на нозі. При цьому вона ще розстебнула кілька ґудзиків, щоб надати образу ще більшої пікантності. Зазначимо, що зірка любить публікувати на своїй сторінці відверті фото.

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