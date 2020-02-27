Відома українська та російська телеведуча Анфіса Чехова показала новий образ в Instagram

На фото Анфіса позує в синій сукні до підлоги. Чехова вирішила цього разу без білизни, а образ доповнила значними підборами. Волосся телеведуча вирішила залишити розпущеним. Артистка стояла на червоній доріжці, а на тлі можна побачити фотозону. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

"Обговоримо мій цибуля? За шкалою від 1 до 10-ти, як ви любите", - написала Чехова.

Фанати встигли поставити майже 10 тисяч лайків і написали кілька коментарів:

"Я не поставлю 10. Сьогодні Ви заслуговуєте на всі 100", "9, рукав трохи бентежить, хоча дуже оригінально", "Анфіса шикарно виглядаєш", "Бомба", "Синій колір дуже йде", "Дуже симпатичне плаття і вам дуже підходить", "От ще б губки пухлее", "Анфіса, ну чудово, 10, звичайно ж!".

Раніше ми повідомляли, що відома російська телеведуча Анфіса Чехова повністю оголилася заради посади з привітанням чоловіків.

Відверте фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На фото Чехова повністю роздягнена повернулася спиною до камери, засвітивши свою «п'яту точку», округлі стегна і численні татуювання. Найбільше тату виявилося у телеведучої на попереку.

Повідомлялося, що популярна телеведуча Анфіса Чехова "блиснула" своїми пишними принадами на любительському фото.

У так званих сториз фани запитали модель, як їй вдалося так кардинально схуднути - раніше зірка, нагадаємо, була набагато більш "пишнотілу" і важила близько 20 кг більше, ніж зараз.

Анфіса пожартувала, просто показавши в сториз фото "до" і "після" - зміни, як кажуть на обличчя. На фото, де зірка мережі виглядає більш стрункою, вона позує у відкритому купальнику, скинувши накидку з плечей.

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