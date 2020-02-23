Популярна російська ведуча Анфіса Чехова розповіла, що відчуває себе привабливою в окулярах

Про це жінка написала на своїй сторінці в Instagram, передає Рoliteka.net. За її словами, у фільмі «Як вийти заміж за мільйонера» героїня Мерилін Монро ходила в окулярах, але як тільки бачила на горизонті чоловіка, відразу ж їх знімала.

«Вона вважала, що дівчина в окулярах не виглядає привабливо. Зараз же, навпаки, багато дівчат надягають окуляри без діоптрій, щоб здаватися сексуальніше», - зазначила Чехова.

Всього за 10 хвилин пост зірки набрав більше тисячі коментарів. Шанувальники розповідають свої історії, пов'язані з окулярами.

«У мене поганий зір, але я не ношу окуляри. В лінзах ходжу. Не подобається мені в окулярах. Якщо б жила в той час коли не було контактних лінз, то як Мерилін врізалася б у все»,

«Очкарик з першого класу. Ніколи не розуміла дівчат, які носять окуляри без діоптрій як доповнення до іміджу і т. д, люди у вас хороший зір, це так прекрасно! Ви просто не розумієте свого щастя - добре бачити»,

«Підозрюю, що люди носять окуляри, щоб здаватися розумнішим. Або коли є якісь нюанси з очима типу темних кіл. Ну або ж це мода, такий же аксесуар, як і нашийна хустка або сумочка. Сама не ношу) але кому-то дійсно окуляри йдуть», - пишуть користувачі мережі.

Один з шанувальників Чехової зазначив, що чоловікам, як правило, все одно в окулярах дівчина чи ні.

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«Подарували. Выдстрілюй хейтерів, кажуть. Хто хоче залишити поганий комент?» - поцікавилася вона.

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