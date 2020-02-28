Відома російська телеведуча Анфіса Чехова продовжує хизуватися стильними луками

Так, деякий час тому на її сторінці в Instagram, Анфіса продемонструвала красивий класичний наряд, пише Politeka.net.

Зірка позувала в довгих чорних штанях на підтяжках і білій сорочці. Вбрання ідеально виділило тонку талію знаменитості та її немаленькі груди.

Теледіва стояла дивлячись у камеру, то відводячи погляд вгору і вбік.

На Чеховій яскрава губна помада і макіяж з темними тінями. Виглядала вона шикарно, одним словом - стильно.

В пості Чехова розповіла, що дивиться шоу «Модель XL», де вона член журі. А далі зірка поділилася планами на день.

"Потім їду до лікаря, і на мейк, готуватися до заходу, де ви сьогодні знову зможете побачити мене в красивому вечірньому платті😍", - написала артистка.

За три години пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів.

"Сумка 💼 класна", "Доброго ранку,Анфіса,ви самі створюєте ці моделі одягу ?І чи можна купити його в Ростові - на -Дону?", "Анфіса, ви красуня. Реально революцію робите😊 я поправилася і з жахом розумію що ніде не можу знайти підходящий одяг. Або ні розміру, або бабусин балахон", "Лялька💛", "Штани бомба!! Сподобалися з першого погляду 😍😍 шкода не працюю зараз, куди ходити не в такій красі(((", "Анфіса ви прекрасні 😍", "Як мені подобається лук!!! Шикарно підібрані вироби ❤️", "Принцеса", "Красуня", "Яка ви красива 😻", "Ви прекрасна ❤️", "Ой, працювати треба. Ще трохи і вихідні", "Який гарний баз 👍🏼🌷", "коли фото сі**к будуть", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Анфіса Чехова позувала в зручному вбранні, яке підкреслило її форми. На зірці була тісна кофта на блискавці, облягаюча спідниця нижче колін колготки і кросівки. Завершили образ чорний рюкзак з брелоками.

Анфіса зробила просту зачіску, доповнивши її великої шпилькою.

Раніше повідомлялося, що Чехова повністю роздягнена повернулася спиною до камери, засвітивши свою «п'яту точку», округлі стегна і численні татуювання. Найбільше тату виявилося у телеведучої на попереку.

Нагадаємо, що гаряча Чехова облягла пишні форми і показала, як спокушає чоловіків: «Хороша, чертовка».

Як повідомляла Politeka, Чехова без сорому облягла пишні форми тонкою тканиною: "Хочеться дивитися знову і...".

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