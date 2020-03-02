Світська левиця, зірка реаліті-шоу Кім Кардашьян показала, як проводить час зі своїм сином

Нове фото Кардашьян опублікувала на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. На знімку вона сидить у машині разом зі своїм сином Сейнтом Вестом. На Кім надіта вузька маєчка, яка виставляє на показ пишні форми зірки. Її волосся зібране у хвіст, а на обличчі практично відсутній макіяж. Син Кім з кучерявим волоссям одягнений у просту футболку. Зазначимо, що заради фото Кім зробила звичні губи-качечки.

За годину пост Кардашьян зібрав понад 860 тисяч лайків. В коментарях звернули увагу на прекрасний зовнішній вигляд 39-річної Кім.

«Ідеальна», «Божественна», «Ось це матуся!», «Королева», «Це так мило», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала перед фанатами з пишною зачіскою і великими стрілками на очах. Дівчина поринула в атмосферу 1970-х років заради зйомки в рекламі. Кім приміряла облягаючий наряд з великим поясом на талії.

Як відомо, у Кім з її чоловіком, репером Каньє Вестом четверо дітей. Двох малюків Кардашьян народила сама, а двох парі виносила сурогатна мати. Як розповідала Кім в інтерв'ю, вона дуже хотіла народити дітей сама, але лікарі їй заборонили. Більш того, перші дві вагітності Кім теж пережила з трудом. Так як зірка мріяла про велику родину, вона вдалася до допомоги сурогатної матері.

Поповнення в родині сталося у пари в 2018 і 2019 роках. Пізніше Кім зізналася, що могла б завести ще двох дітей, але не буде, тому що не хоче бути старою мамою. Зірка заявила, що четверо дітей – це теж добре. Як відомо, у її матері Кріс Дженнер шестеро дітей.

Нагадаємо, що шикарна Кардашьян ледве втиснула свої форми у вузький топ, подивитися є на що: «Ух, гаряче!».

Як повідомляла Politeka, безсовісна Кардашьян в крихітному топі засвітила найапетитніші місця: «все аж випирає».

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