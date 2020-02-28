Американська зірка ТБ і мережі Кім Кардашьян показала відвертий і практично домашній за своєю атмосферностю знімок

Блогер, бізнесвумен і дружина виконавця Каньє Уеста продемонструвала в якій чудовій формі після не одних пологів перебуває, пише Politeka.net.

Фотографію Кім опублікувала всього годину-другу тому, а фотокартка зібрала вже кілька тисяч захоплених коментарів. На фото Кім сидить на столі, трохи розставивши ноги в світлих лосинах і топі.

Найцікавіше в новій фотосесії, пишуть фани зірки, що вона показала не тільки свої приголомшливі жіночні форми, але і те, що вона продемонструвала свій пронизливий і "спокусливий" погляд:

"Цей погляд змусить здатися кого-завгодно"

"Богиня в білому!"

"Шикарна"

"Мрію про тебе"

"Свіжо"

Раніше ми писали про те, чого бояться багаті і знамениті і як борються зі своїми страхами?

Вберегти своє впізнаване обличчя і розкішне тіло – одне з основних завдань багатих і знаменитих. Саме тому мова в матеріалі піде про зоряні страховки на неймовірні суми.

Дженніфер Лопес оцінила свої сідниці в 27 мільйонів доларів, саме стільки зірка отримає, якщо що-небудь станеться з її об'ємною «візитівкою» у світі шоу-бізу.

Кім Кардашьян, яка також славиться своєю фігурою не була оригінальною і послідувала прикладу Джей Ло, от тільки сума страховки дещо поступається сумі страховки співачки - 21 мільйон доларів.

Красень-актор Деніел Крейг – єдиний в історії Джеймс Бонд-блондин застрахував своє підкачане тіло на 9,5 мільйона доларів, адже робота у нього на знімальному майданчику не завжди безпечна.

«Погана дівчинка» Рірі – співачка Ріанна знає, що її стрункі і підкачані ноги підкорили півсвіту нарівні з її голосом, тому вона обидві застрахувала свої ноги на «скоромний», за зоряним мірками, мільйон доларів.

Легендарна Мадонна на 2 мільйони доларів застрахувала свої груди, а оскароносна Джулія Робертс, як виявилося, оформила одну з найдорожчих страховок в 30 мільйонів доларів, застрахувавши свою фірмову посмішку, зуби, простіше кажучи.

Нагадаємо, Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такою її рідко побачиш.

Як повідомляла Politeka, Кім Кардашьян підняла спідницю і блиснула своєю гідністю.

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