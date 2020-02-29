Американська зірка, блогер і бізнесвуман Кім Кардашьян вразила відвертим вбранням

Фото в новому образі зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На знімку Кім одягнена у вузьке боді чорного кольору. Корсет сильно обтягнув фігуру Кім. Таким чином її талія стала ще вигідніше виглядати в поєднанні з пишними грудьми і широкими стегнами. На руки зірка одягла прозорі рукавички. Крім цього, Кардашьян зробила вечірній макіяж у звичних для неї коричневих тонах.

За 20 хвилин пост Кардашьян зібрав понад 200 тисяч лайків. Сердчеко їй поставила і відома модель Белла Хадід. У коментарях до фото шанувальники хвалять Кім за її прекрасний зовнішній вигляд.

«Ти найкрасивіша дівчина», «Чудова», «Чорна Королева», «Цієї жінки занадто багато», «Мені подобається, як ти виглядаєш, Кім», «Кім! Обожнюю тебе», - пишуть люди.

Раніше ми писали, що 39-річна Кардашьян продемонструвала, в якій чудовій формі вона знаходиться. На новому знімку зірка сидить на столі, трохи розставивши ноги в світлих лосинах і топі. Топ Кардашьян настільки маленький, що з нього мало не вивалюються груди жінки. В руках Кардашьян тримає склянку.

Як відомо, з 2014 року Кардашьян одружена з реп-виконавцем Каньє Вестом. Пара виховує чотирьох дітей. Двох малюків Кардашьян народила сама, а двох зіркам народила сурогатна мати. Як розповідала Кардашьян, вона хотіла народжувати сама, але лікарі їй заборонили. Це не зупинило жінку, яка мріяла про велику родину. До речі, у матері Кім Кріс Дженнер шестеро дітей та 10 онуків. Інста-діва не раз зізнавалася, що бере приклад з матері.

Нагадаємо, що Кім Кардашьян вилізла на байк і засвітила своїх «подружок» прямо перед Шер: «Американські королеви».

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