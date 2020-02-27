Американська блогер, бізнесвумен і дружина виконавця Каньє Уеста Кім Кардашьян покрасувалася верхи і у відвертому вбранні

Фотографію Кім опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На фото багатодітна мати красується в світлому литому вбранні і з розпущеним волоссям. Модель пронизливо дивиться в об'єктив камери, а її костюм при цьому, зазначають фолловеры зірки, трохи просвічував.

Найцікавіше в новій фотосесії, пишуть фани зірки в коментарях під постом це те, що Кім позувала верхи на елітної породи коні світлого забарвлення.

Фотосет активно обговорюють в мережі, в основному користувачі говорять про жіночні форми Кардашьян, а також про те, що вона є "однією з найсексуальніших жінок світу".

ОкКрім того, у своїх сторіз, Кім Кардашьян-Уест згадала, як їй робили святковий макіяж - артистка при цьому позувала в шовковому халатику і частково засвітила свої пишні груди. Також Кім показала на собі втягуючу білизна - вона сиділа на кухонному столі, розставивши ноги.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян поділилася фотографією, на якій вона стоїть в шикарній сукні в червоних і чорних тонах. Зірка спокусливо виставила вперед ногу, продемонструвавши глибокий виріз на сукні. Глибоке декольте не дозволило Кім приховати її пишні форми – візитну картку моделі. Фото Кардашьян набрало понад 2,2 мільйони лайків. Шанувальники не втомлюються хвалити фігуру Кардашьян, називаючи її «красунею», «богинею» і «неймовірною жінкою».

Також нещодавно Кардашьян опублікувала інтригуючий знімок з трояндою в руках. На фото модель позує півобертом до камери, демонструючи свою оголену спину. Груди Кардашьян прикрила білими трояндами. Образ модель традиційно доповнила фірмовим макіяжем в коричневих тонах.

Нагадаємо, Кім Кардашьян здивувала зовнішністю, такою її рідко побачиш.

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