Світська левиця Кім Кардашьян, що отримала популярність після виходу шоу про її сімейство, поринула в атмосферу 1970-х років

Зірка з'явилася з пишною зачіскою і великими стрілками на повіках, що було властиво для тих років, пише Politeka.net.

Кім приміряла облягаючий наряд з великим поясом на талії, в результаті була підкреслена її стрункість. Кім дивилася вдалину і прочинила губи. Виглядала вона цікаво і дуже спокусливо.

На другому фото Кім присіла на байк, розсунувши ноги. Вона дивилася пильно в камеру з-під лоба. Обтягуючий наряд виділив пишні груди зірки, а те, що він міні дало розглянути рівні ніжки Кардашьян.

На третьому фото Кім позувала обтягуючій сукні, яка підкреслила її п'яту точку. І як вона тільки влізла в цей наряд?

Завершила її образ сумочка забарвленням леопарда. Пишне волосся і великі очі - на фото все ідеально.

Зірка позувала на вулиці, подивившись в об'єктив через плече.

В пості Кім написала, що приміряла на себе образ колишньої дружини Елвіса Преслі, Прісцилли. Дані та інші фото з'являться в одному з журналів.

За 13 годин пост зібрав понад 800 тисяч лайків та коментарів.

Користувачі мережі захопилися Кім і написали їй масу компліментів.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян пощастило знятися у фотосесії з справжньою легендою поп-музики, співачкою Шер.

На фото красуні позують на байках з пишним зачесаним догори волоссям і макіяжем в ретро-стилі.

У підписі до фото зірка зізналася, що Шер завжди була для неї іконою стилю, а зйомки з нею стали виконанням мрії.

Нагадаємо, Кім Кардашьян опублікувала фото разом з мамою, Кріс Дженнер. Кім сиділа, повернувшись обличчям до фотографа. Вона вибрала для свого виходу оксамитовий чорний костюм, зі смужками на штанях, а її мама - чорний костюм і зробила макіяж, схожий на Кім. Вона теж посміхалася і дивилася в камеру, при цьому тримаючи на колінах сумку.

"Найкраща мама в світі! @krisjenner", - підписала фото зірка.

За шість годин публікація зібрала понад 1,5 мільйони лайків.

Нагадаємо, Кім Кардашьян замкнула свою пишність в чорному оксамиті.

Як повідомляла Politeka, Кардашьян в одному ліфчику закрила очі від задоволення.

Також Politeka писала, що розкішна Кардашьян вразила одкровенням, показавши, як виглядала до пластики.