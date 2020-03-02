Светская львица, звезда реалити-шоу Ким Кардашьян показала, как проводит время со своим сыном

Новое фото Кардашьян опубликовала на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net. На снимке она сидит в машине вместе со своим сыном Сейнтом Уэстом. На Ким надета узкая маечка, которая выставляет на вид пышные формы звезды. Ее волосы собраны в хвост, а на лице практически отсутствует макияж. Сын Ким с распущенными кудрявыми волосами одет в простую футболку. Отметим, что ради фото Ким сделала привычные губы-уточки.

За час пост Кардашьян собрал более 860 тысяч лайков. В комментариях обратили внимание на прекрасный внешний вид 39-летней Ким.

«Идеальна», «Божественна», «Вот это мамочка!», «Королева», «Это так мило», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян предстала перед фанатами с пышной прической и большими стрелками на веках. Девушка окунулась в атмосферу 1970-х годов ради съемки в рекламе. Ким примерила облегающий наряд с большим поясом на талии.

Как известно, у Ким с ее мужем, рэпером Канье Уэстом четверо детей. Двоих малышей Кардашьян родила сама, а двоих паре выносила суррогатная мать. Как рассказывала Ким в интервью, она очень хотела родить детей сама, но врачи ей запретили. Более того, первые две беременности Ким тоже пережила с трудом. Так как звезда мечтала о большой семье, она прибегла к помощи суррогатной матери.

Пополнение в семействе произошло у пары в 2018 и 2019 годах. Позже Ким призналась, что могла бы завести еще двоих детей, но не будет, потому что не хочет быть старой мамой. Звезда заявила, что четверо детей – это тоже хорошо. Как известно, у ее матери Крис Дженнер шестеро детей.

Напомним, что шикарная Кардашьян еле втиснула свои формы в узкий топ, посмотреть есть на что: «Ух, горячо!».

Как сообщала Politeka, бессовестная Кардашьян в крошечном топе засветила самые аппетитные места: «все аж выпирает».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян оседлала белоснежного жеребца ради горячих кадров: «расставила ноги и…».