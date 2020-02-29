Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, позувала в новому образі в Instagram

На фото Омович позує в сукні з відкритою спиною і боком. Завдяки цьому можна побачити практично всю груди моделі. На першому кадрі вона сидить боком, а на другому вже дивиться в камеру. Можна помітити ідеальну фігуру Олени, а також оцінити її головне достоїнство, яке прямо випирає з сукні. На тлі видно газон, а також інша рослинність. Про це пише Politeka.

Повідомлялося, що модель Олена Омович, відома як українська Кім Кардашьян, порадувала шанувальників відвертими знімками зі своїм чоловіком.

а серії знімків Омович лежить верхи на свого чоловіка. Вона одягнена в мікро-купальник, в результаті чого на фото прекрасно видно її «п'яту точку» і пишні груди. Дівчина і хлопець сміються, цілуються і обіймаються.

«Ці фото ідеально передають наші відносини. Ми сперечаємося, скаженіємо і через хвилину вже обнімашки», - написала дівчина.

Менш ніж за годину фотографії набрали більше 10 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобалися ці чуттєві кадри.

«Просто приємно дивитися. Щастя вам. Олена красуня», «Яка ж ти класна", - пишуть люди.

Повідомлялося, що Олена Омович поділилася свіжими фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в обтягуючому платті, забувши при цьому надіти бюстгальтер. Пікантні кадри розбурхують фантазію і полонять відвертістю. Модель покрутилася перед камерою, щоб дати можливість фанатам розгледіти всі її соковиті місця і насолодитися нововиявленими виглядом.

На одному з кадрів Алена зняла з плеча брительку сукні, оголивши при цьому пишний бюст, при цьому вона прикривала його рукою. На іншому знімку дівчина повернулася спиною до об'єктиву, показавши чудову "п'яту точку", пружності якій позаздрить кожна.

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