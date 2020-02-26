Модель Алена Омович, которая прославилась как украинская Ким Кардашьян, порадовала поклонников откровенными снимками с отдыха

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка позирует в леопардовом купальнике, выставив напоказ роскошные формы. При этом модель красиво заигрывает на камеру.

А на других кадрах Омович выставила напоказ «гордость Кардашьян», пытаясь вместиться в кадр полностью.

Однако ее поклонники были лишены возможности высказаться о теле кумира – снимки Омович выбросила в Сторис.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян благодаря ее роскошным формам, поделилась горячими кадрами с прогулки на тропическом пляже.

Красотка выложила в "сториз" в Инстаграм кадры, на которых она предстала в бикини и парео леопардовой расцветки. Знаменитая украинка позировала, прогуливаясь по пустынному пляжу Доминиканы. Шагая словно хищница, она повернулась к объективу спиной, когда ветер предательски задрал парео, засветив ее упругую "пятую точку". Но, очевидно, Алену это ничуть не расстроило - а только развеселили и подзадорило.

На другом кадре девушка лежит на животе, развязав лямки лифчика, чтобы ничто не мешало идеальному загару. Ради жаркого снимкам Алена подняла телефон вверх и запечатлела себя максмально в соблазнительной позе. Примечательно, чо при этом она подписала кадр "chill" - с англ. "простуда". Да и выражение лица красотки немного уставшее.

Напомним, что раздетая украинская Кардашьян прямо на пляже показала, за что ее любят мужчины: "влажная детка".

Как сообщала Politeka, Алена Омович расставила ноги в купальнике и показала свою "хищницу": кадры для взрослых.

Также Politeka писала, что Алена Омович полностью разделась и показала формы без белья: «Давай без пальчиков!».