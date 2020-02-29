Відома українська співачка Надія Мейхер-Грановська показала новий образ в Instagram

На кадрах Мейхер позує біля примірювальній в білому платті. Вона показала всю себе в ньому, а після цього грайливо підійшла до дзеркала і показала головну гордість в глибокому декольте. Надя посміхалася на камеру і загравала. На тлі можна побачити шторку, професійне світло, а також стіну з віршами. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати встигли подивитися ролик більше п'яти тисяч разів і написали кілька коментарів:

"Беріть вище панове! Вона - Богиня!!!!", "Неймовірна", "Красуня,що й казати!", "Красуня", "Яка ви красива", "Красива. Гарне плаття", "Надя, шикарно виглядаєш", "Еталон жіночності!", "Жіночна ! Надя ти прекрасна ! Обожнюю", "Красива, ефектна жінка", "Ви божественна", "Сукня відстій", "Яка ви худенька. Чудово виглядаєте", "В білому теж нічого", "моя любов до вас тільки міцніє. Душевні, чуйні і розумні".

Повідомлялося, що соковита Надя Мейхер закинула ногу на ногу в спокусливій позі.

На фото Надя позує в кофті і спідниці білого кольору. Образ доповнила Мейхер великим каблуком, а також прикрасами в зоні декольте. На кадрі співачка посміхалася і сиділа на стільці. На тлі можна побачити столик з вінтажними предметами.

Повідомлялося, що українська співачка Надія Мейхер не соромиться демонструвати передплатникам свою природну красу.

37-річна співачка, яка, крім концертів, знімається в кіно, веде телепрограму, пише вірші і створює одяг, поділилася у сториз Instagram дуже сміливим за мірками шоу-бізнесу знімком.

Зірка позує без грама макіяжу, демонструючи доглянуте обличчя.

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