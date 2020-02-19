Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в оливковом цвете

На фото Мейхер позирует в оливковой блузе и штанах, в которые она блузу засунула. Она стояла в больших каблуках на фоне стены и соблазненной смотрела в камеру. На втором снимке Надежда уже отвела взгляд, но при этом показала свои формы и образ более крупным планом. Интересно, что о белье певица снова забыла. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели поставить почти 10 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Роскошная", "Надежда, вы Божество", "Богиня, туфли огонь", "Надежда, какие туфельки у вас", "Горячая мамочка", "Надежда, классно выглядишь", "Классный лук, надежда", "Вы всегда вызываете чувство прекрасного и самого Прекрасного! Вы настоящая! Я помню давно, увидела Вас на Ришельевской на светофоре, и поразилась, какая же вы красивая и милая без грамма косметики! Вы такой и остаетесь! Такой и оставайтесь!".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новое фото в необычном образе.

На фото Мейхер позирует в длинном платье, с принтом газеты или чем-то подобным, а также черной куртке. Плечи были у Надежды открыты. Она улыбалась стоя у стены и подняла два пальца вверх. Образ певица дополнила колготками в сеточку и большими каблуками. На фоне можно увидеть еще огромное окно.

Сообщалось, что экс-солистка группы ВИА Гра Надежда Мейхер поделилась фотографией со съемок.

Артистка подписала его «Bonjour», намекая на французский стиль съемок. На фотографии Мейхер предстала в черном бюстье и золотистой кофте. Кофточку она расстегнула показав откровенный вырез. На снимок попал край нижнего белья артистки.

Напомним, Мейхер без макияжа поразила внешностью в обычной жизни

А еще Politeka сообщала, что Мейхер забыла о белье и едва удержала пышные прелести в тонкой маечке

Также Politeka писала, что Мейхер забыла о белье и едва удержала пышные прелести в тонкой маечке



