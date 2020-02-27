Знаменитость не сдержалась и показала, чем наградила природа

Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ в Инстаграм

На фото Надежда позирует в красном платье ниже колена и черных носках с дырками на пальцах. На кадре она приспустила одну бретельку, таким образом заигрывая с фанатами. На фоне можно увидеть стену необычной формы и больше ничего. Снимок был студийным. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 200 лайков. Комментариев под кадрами не было написано.

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ.

На фото Мейхер позирует в темном коротком платье, а также черно красном пальто. Образ дополнила Надя колготками в сеточку и большими каблуками. На фото певица задрала одну ногу. Исполнительница улыбалась на кадре и позировала с распущенной шевелюрой. На фоне можно увидеть белую кирпичную стену и большое окно, за которым видны серые украинские городские пейзажи.

"Такие виды из окна", "Взъем стопы просто огонь. Изгиб рекламный", "Какая красивая Надежда", "Надежда, вы самая красивая и шикарная, я вами всегда восхищалась, думаю, можете с Анджелиной поспорить!", "Ножки вау".

Сообщалось, что бывшая солитка группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Гарновская похвасталась сочной фиругой в обтягивающем платье.

«Тазонабедренный танец». Уютно, женственно, тепло в платье собственного сочинения», – подписала видео экс-Виа Гра.

На опубликованных кадрах певица крутится напротив зеркала, позируя так и эдак, в роскошном платье миди с рукавами и с необычным принтом.

Звезда во всю улыбается и демонстрирует восторг от наряда. Кроме того, тонкие ножки подчеркивают босоножки на каблуке, а талию – черный тонкий пояс.

Напомним, Мейхер расставила ноги и показала свой самый соблазнительный наряд

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