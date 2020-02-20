Известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в Инстаграм

На фото Мейхер позирует цветочном платье в пол, а также кроссовках или ботинках. Образ дополнила Надежда блестящим пиджаком. Она сидела на старом стуле на фоне белой кирпичной стены. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью. Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви. Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( кака многие приписывают)сексуальностью ,скрывается "чистая пацанка"", - написала певица под фото.

Фанаты успели поставить почти пять тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Наряд феерический!как впрочем и Вы!", "Надежда,вы-эталон женственности и сексуальности)))", "Напоминает стиль лаймы вайкуле !у вас отменный вкус!", "ООО я приятно удивлена, что у вас трое детей. Не знала. Вот так надо всё успевать. Молодец", "До знакомства с мужем я была пацанкой. Тугой хвост, джинсы, кофты, свитера или толстовки. И как он во мне разглядел девушку...)))))))))", "Очень страстная)", "ваши посты носят в себе наставничество,переосмысления жизни,самого себя ,вносят очень много полезного в социум и мою жизнь. Очень прекрасная женщина и личность. Спасибо вам. И сильная,и стильная и женственная!".

Ранее мы сообщали, что Надежда Мейхер показала новый образ в оливковом цвете.

На фото она позирует в оливковой блузе и штанах, в которые она блузу засунула. Она стояла в больших каблуках на фоне стены и соблазненной смотрела в камеру. На втором снимке Надежда уже отвела взгляд, но при этом показала свои формы и образ более крупным планом. Интересно, что о белье певица снова забыла.

Напомним, Мейхер прижалась к стенке и показала себя во всей красе

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