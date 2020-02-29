Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ в Инстаграм

На кадрах Мейхер позирует возле примерочной в белом платье. Она показала всю себя в нем, а после этого игриво подошла к зеркалу и показала главную гордость в глубоком декольте. Надя улыбалась на камеру и заигрывала. На фоне можно увидеть шторку, профессиональный свет, а также стену со стихами. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели посмотреть ролик более пяти тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Берите выше господа! Она- Богиня!!!!", "Невероятная", "Красотка,что говорить!", "Красотка", "Какая вы красивая", "Красивая. Красивое платье", "Надя, выглядишь шикарно", "Эталон женственности!", "Женственная ! Надя ты прекрасна ! Обожаю", "Красивая, эффектная женщина", "Вы божественная", "Платье отстой", "Какая вы худенькая. Прекрасно выглядите", "В белом тоже ничего", "моя любовь к вам только крепнет. Душевные, отзывчивые и умные".

Сообщалось, что сочная Надя Мейхер закинула ногу на ногу в соблазнительной позе.

На фото Надя позирует в кофте и юбке белого цвета. Образ дополнила Мейхер большим каблуком, а также украшениями в зоне декольте. На кадре певица улыбалась и сидела на стуле. На фоне можно увидеть столик с винтажными предметами.

Сообщалось, что украинская певица Надежда Мейхер не стесняется демонстрировать подписчикам свою природную красоту.

37-летняя певица, которая, кроме концертов, снимается в кино, ведет телепрограмму, пишет стихи и создает одежду, поделилась в сториз Instagram очень смелым по меркам шоу-бизнеса снимком.

Звезда позирует без грамма макияжа, демонстрируя ухоженное лицо.

Напомним, Мейхер приспустила платье и показала свое главное достоинство

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