Известная украинская певица Надежда Мейхер-Грановская показала новый образ

На фото Мейхер позирует в черном платье-тунике, а также черно красном пальто. Образ дополнила Надя колготками в сеточку и большими каблуками. На фото певица задрала одну ногу. Артистка улыбалась на снимке и позировала с распущенными волосами. На фоне можно увидеть белую кирпичную стену и большое окно, за которым видны серые украинские городские пейзажи. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты успели написать несколько комментариев под фото:

"Такие виды из окна", "Взъем стопы просто огонь. Изгиб рекламный", "Какая красивая Надежда", "Надежда, вы самая красивая и шикарная, я вами всегда восхищалась, думаю, можете с Анджелиной поспорить!", "Ножки вау".

Ранее мы сообщали, что известная украинская певица Надежда Мейхер показала новый образ в Инстаграм.

На фото Мейхер позирует цветочном платье в пол, а также кроссовках или ботинках. Образ дополнила Надежда блестящим пиджаком. Она сидела на старом стуле на фоне белой кирпичной стены.

"Это мой один из любимый нарядов , и обязательно в сочетании с такой обувью. Это подчёркивает мой характер, бунтарский , своенравный... Обязательна брутальность, но под прикрытием женственности в нарядах или в обуви. Конечно я не паинька , под моей так называемой женственностью и ( кака многие приписывают)сексуальностью ,скрывается "чистая пацанка"", - написала певица под фото.

Сообщалось, что известная украинская певица Надежда Мейхер поразила постаревшим видом в сети.

На фото Мейхер позирует в кремовом, скорее всего, пиджаке и с большими серьгами. Надежда взяла себя одной рукой за шею. На снимке можно легко заметить, как певицу покидает молодость. На фоне можно увидеть шкафчики и стену.

Напомним, Мейхер в глубоком декольте показала, за что ее любят миллионы мужчин

А еще Politeka писала, что Мейхер прижалась к стенке и показала себя во всей красе

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