Американська модель Ебігейл Ретчфорд і не думає знижувати градус своїх фото в соціальній мережі

Щодня у сторіз і на сторінці Instagram красуня, яку прозвали Бікінібейба, публікує відверті кадри, на яких демонструє підписникам свої апетитні форми й інтригує бекстейджами з нових зйомок.

Не став винятком й останній день зими, передає Politeka. У сторіз спекотна брюнетка додала фото, на якому позує в блакитному шифоновому халатику, накинутому на голі груди, які практично не приховує.

Ретчфорд позує біля величезного дзеркала, поряд з яким лежить маса косметики, при цьому сама Ебі ще без грама макіяжу. Швидше за все, фото зроблено незадовго до початку чергових зйомок, і стилісти ще не бралися за дівчину.

Зазначимо, що на сьогодні Ебігейл входить в п'ятірку найбільш високооплачуваних моделей спідньої білизни і купальників в Instagram. Перш, ніж досягти такого успіху, вона гарувала на трьох роботах, щоб мати можливість платити за житло й утримувати себе.

Реєстрація в Instagram кардинально змінила життя Ебі. Розкішна фігура і вміння подати себе у вигідному світлі дуже швидко забезпечили їй увагу знаменитих брендів з виробництва нижньої білизни і ювелірних виробів, і сьогодні американка активно розвиває свою сторінку, на яку вже підписані дев'ять мільйонів чоловік по всьому світу.

Раніше ми розповідали про те, що красуня порадувала шанувальників новою відвертою фотосесією з власної ванни. При цьому, як видно на знімку, дівчина залізла у воду при повному макіяжі. Мабуть, зробила вона для того, щоб кадр вийшов якомога ефектнішим.

Нагадаємо, апетитна Ебі Ретчфорд засвітила зайве у відвертому топі.

Як повідомляла Politeka, безсоромна Ебігейл Ретчфорд скинула одяг і показала все, що могла.

Також Politeka писала, що Ебі Ретчфорд засунула свою гідність у вузький топік.