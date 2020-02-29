Американская модель Эбигейл Рэтчфорд и не думает понижать градус своих фото в социальной сети

Ежедневно в сториз и на страничке Instagram красотка, которую прозвали Бикинибэйба, публикует откровенные кадры, на которых демонстрирует подписчикам свои аппетитные формы и интригует бэкстейджами с новых съемок.

Не стал исключением и последний день зимы, передает Politeka. В сториз знойная брюнетка добавила фото, на котором позирует в голубом шифоновом халатике, наброшеном на голую грудь и практически ее не скрывающем.

Рэтчфорд позирует у огромного зеркала, у которого лежит масса косметики, при этом сама Эби еще без грамма макияжа. Скорее всего, фото сделано незадолго до начала очередных съемок, и стилисты еще не брались за девушку.

Отметим, что на сегодня Эбигейл входит в пятерку самых высокооплачиваемых моделей нижнего белья и купальников в Instagram. Прежде, чем достичь подобного успеха, она вкалывала на трех работах, чтобы иметь возможность платить за жилье и содержать себя.

Регистрация в Instagram кардинально изменила жизнь Эби. Роскошная фигура и умение подать себя в выгодном свете очень быстро обеспечили ей внимание знаменитых брендов по производству нижнего белья и ювелирных изделий, и сегодня американка активно развивает свою страницу, на которую уже подписаны девять миллионов человек по всему миру.

Ранее мы рассказывали о том, что красотка порадовала поклонников новой откровенной фотосессией из собственной ванны. При этом, как видно на снимке, в воду девушка залезла при полном макияже. Видимо, сделала она для того, чтобы кадр вышел как можно более эффектным.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.