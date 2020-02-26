Знаменитая американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в неожиданном игривом и одновременно романтичном образе

28-летняя красотка любит провоцировать своими откровенными снимками в купальниках, в нижнем белье и пикантных нарядах. Благодаря этому она быстро набрала огромную популярность в Инстаграм и теперь регулярно участвует в фотосессиях для мужских журналов и модных брендов, не стесняясь демонстрировать свое тело.

Однако, на этот раз Эби решила примерить на себя более романтичный образ. Как сообщает Politeka, в своих Сториз модель поделилась коротким видео, на котором она лежит на кровати и строит милые рожицы на камеру с белой розой в руках.

Впрочем, такой милый антураж не помешал Рэтчфорд добавить в видео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позирует в одном кружевном лифчике.

До этого мы писали о том, что Рэтчфорд опубликовала снимок из бассейна. На нем она позирует в одном купальнике, элегантно приспустив бретели и задрав ногу. Образ девушка дополнила красивыми серьгами и браслетами. Девушка заплела волосы, что делает ее образ очень женственным и соблазнительным.

Эбигейл Рэтчфорд 28 лет. Ей пришлось долго работать в разных сферах прежде, чем она нашла свое призвание в модельном бизнесе. Эби родилась и выросла в США. Девушка стала по-настоящему популярна благодаря Инстаграм. Сегодня на нее подписано более 9 миллионов человек. Чаще всего модель рекламирует нижнее белье и купальники. В этой сфере Эбигейл является одной из самых высокооплачиваемых моделей в США.

Козырь американской модели – откровенность ее фотографий, иногда переходящая все рамки приличия. Но поклонникам нравится, поэтому рекламные контракты просто «бегут» в руки молодой звезды.

Добавим, что Эбигейл практически ежедневно старается баловать поклонников порцией легкой эротики.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.