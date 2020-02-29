Модель Альона Омович, відома як українська Кім Кардашьян, порадувала шанувальників відвертими знімками зі своїм чоловіком

Фотографії вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram, пише Politeka.net. На серії знімків Омович лежить верхи на своєму чоловікові. Вона одягнена в мікро-купальник, в результаті чого на фото прекрасно видно її «п'яту точку» і пишні груди. Дівчина і хлопець сміються, цілуються і обіймаються.

«Ці фото ідеально передають наші відносини. Ми сперечаємося, скаженіємо і через хвилину вже обнімашки», - написала дівчина.

Менш ніж за годину фотографії набрали більше 10 тисяч лайків. Шанувальникам дуже сподобалися ці чуттєві кадри.

«Просто приємно дивитися. Щастя вам. Олена красуня», «Яка ж ти класна», «Ви з боку наживо виглядаєте приголомшливо: Альона дуже маленька й тендітна, а ваш чоловік такий великий) він вас оберігає, створюється враження, що він дуже любить і дуже дорожить вами», «Залікові булочки», - пишуть люди.

Але знайшлися і ті, хто розкритикував зовнішність чоловіка Альони та її саму.

«Йому б схуднути не завадило)», «Жирний як боров», «Та, де свин посміхається», «Тьолка чисто під секс заточена!», - написали користувачі мережі.

Зазначимо, що судячи з профілю в Instagram, Альона та її цивільний, а можливо і фактичний чоловік, разом з 2016 року. Його профіль в Instagram підписаний Омович. Раніше хлопець був більш худим і без бороди. Сама модель не розголошує ім'я свого коханого і не розповідає про своє особисте життя. Але в її та його профілі багато спільних знімків.

Раніше ми писали, що Альона Омович опублікувала знімки в леопардовому купальнику, виставивши напоказ розкішні форми.

Нагадаємо, що Альона Омович в невидимих трусиках розставила ноги і змусила чоловіків спітніти: «видно все».

Як повідомляла Politeka, роздягнена Омович без сорому випятила свої головні багатства на камеру: «Ух, як стирчать!».

Також Politeka писала, що розпусна Омович засвітила зайве в мокрій маєчці: "Вау, обалденная".