Модель Олена Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, порадувала шанувальників відвертим фото

На фото зірка позувала на пляжі в білій маєчці, пише Politeka.net.

Омович була зовсім мокрою, її поливав дощ. Під тонкою напівпрозорою маєчкою не було нічого, тому виднілися голі принади моделі.

Олена зав'язала маєчку під грудьми, щоб продемонструвати свій пружний живіт. В пупку виблискувала сережка.

Білі плавки на тонких лямках красуня натягнула вище стегон.

Олена позувала по щиколотку у воді, виставивши ніжку вперед. Вона підняла руки до голови і пригладила мокре волосся назад.

"Обожнюю дощ ⛈А ви?", - підписала фото модель.

Майже за півгодини пост зібрав понад 5000 лайків та багато коментарів.

"Штучна підробка", "Головне, щоб не золотий", "Я прям в люблю коли дощ 🔥", "Страшенно не люблю дощ. А ви красуня 😻", "Дивлюся на одну грудь, потім на іншу, тільки потім на обличчя. Що ж таке не можу відучити. Кожна фотка таку реакцію очей викликає", "😍Вау, класна", "😍я обожнюю дощ", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович виклала свіжі кадри у своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала разом з подружкою в неймовірно спокусливих вечірніх нарядах.

Дівчата показали всі соковиті місця, нічого не приховуючи. Від таких фото голова йде обертом і не знаєш, чим милуватися: пишним бюстом, довгими ногами або ангельськими личками.

Раніше ми писали, що Олена Омович позувала у відвертій білизні, що підкреслює її головну гордість.

Верх Омович - відвертий топ леопардового кольору. Як можна помітити, дівчина позує без білизни.

Дівчина елегантно крутилася на камеру, демонструючи, чим її нагородила природа і не тільки.

Нагадаємо також, що Омович позувала в купальнику, який ледь прикривав її силіконові груди та інші інтимні місця.

Принади буквально вивалюється з купальника. Олена показала в камеру непристойний жест. На обох знімках модель зображена практично в чому мати народила.

За 20 хвилин фото зібрало понад 4000 лайків.

Нагадаємо, що волога Олена Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

Також Politeka повідомляла, що Омович спустила лямку сукні і виставила напоказ свою головну гордість: найспекотніші види.