Модель Олена Омович, яка прославилася як українська Кім Кардаш'ян, порадувала шанувальників відвертими знімками з відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

Так, дівчина позує в леопардовому купальнику, виставивши напоказ розкішні форми. При цьому модель красиво заграє на камеру.

А на інших кадрах Омович виставила напоказ «гордість Кардашьян», намагаючись вміститися в кадр повністю.

Проте її прихильники були позбавлені можливості висловитися про тілі кумира – знімки Омович викинула в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Олена Омович, яку в мережі називають української Кардашьян завдяки її розкішним формами, поділилася гарячими кадрами з прогулянки на тропічному пляжі.

Красуня виклала у "сториз" в Instagram кадри, на яких вона постала в бікіні і парео леопардового забарвлення. Знаменита українка позувала, прогулюючись по безлюдному пляжу Домінікани. Крокуючи немов хижак, вона повернулася спиною до об'єктиву, коли вітер зрадницьки задер парео, засвітивши її пружну "п'яту точку". Але, очевидно, Альону це анітрохи не засмутило - а тільки розвеселили і надихнуло.

На іншому кадрі дівчина лежить на животі, розв'язавши лямки ліфчика, щоб ніщо не заважало ідеального засмазі. Заради жаркого знімків Олена підняла телефон вгору і закарбувала себе максмально в спокусливій позі. Примітно, що при цьому вона підписала кадр "chill" - з англ. "застуда". Та й вираз обличчя красуні трохи втомлене.

Нагадаємо, що роздягнена українська Кардаш'ян прямо на пляжі показала, за що її люблять чоловіки: "волога дитинко".

Як повідомляла Politeka, Олена Омович розставила ноги в купальнику і показала свою "хижака": кадри для дорослих.

Також Politeka писала, що Олена Омович повністю роздяглася і показала форми без білизни: «Давай без пальчиків!».