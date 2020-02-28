Модель Олена Омович позувала у відкритому купальнику

Українська модель, яку називають вітчизняною копією Кім Кардашьян виклала в популярній соцмережі відвертий знімок, де вона рекламує, по суті, косметику. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени.

Так на новому особистому знімку Омович показала свою ідеальну фігуру в практично непомітному бікіні. Нижня частина купальника точно претендує на позначення "невидимої" бо як трусики зірки мережі на фото практично не було видно - тільки силіконові поворозочки на стегнах. Крім того на Олені був верх купальника, беживі шторки якого ледве прикривали найпікантніші ділянки тіла української знаменитості.

Олена пронизливо дивився на камеру, тримаючи в руках парфум. Яскравий макіяж, стильна укладка зробили її образ ще більш привабливим.

Шанувальникам дуже подобається відверта манера Олени в публікації її знімків, вона не перестає дивувати, відзначають фолловери зірки.

Раніше ми писали, що Альона Омович опублікувала в сторіз кадри, на яких вона з'явилася в бікіні та парео леопардового забарвлення. Вона гуляла по пляжу Домінікани, де зараз відпочиває зі своїм молодим чоловіком. Омович показала себе з усіх ракурсів, засвітивши пишні форми, яких модель домоглася за допомогою пластичної хірургії.

Як відомо, Омович 27 років. Дівчина не приховує, що робить дуже багато пластичних операцій і уколів краси. В модельному бізнесі Альона працює з 15 років, а Instagram почала вести в 20 років. Зараз у неї понад 1,1 мільйона підписників.

Нагадаємо, що волога Олена Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

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