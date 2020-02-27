Зірка мережі Альона Омович вирушила на відпочинок і з завидною регулярністю показує відверті "пляжні" фото

Українська модель, яку називають вітчизняною копією Кім Кардашьян, покрасувалася в яскравому суцільному, але показуючому практично всі анатомічні і "придбані" штучним шляхом особливості тіла знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени.

Так на нових опублікованих кадрах пишногруда артистка красується в жовтому купальнику і з зібраними волоссям:

«Найважливіше опитування в моєму профілі, 1 або 2?😈 Купальники з нової колекції ... просто щось☀ Я ходила в ньому пляжем, і американки підходили і запитували…», - ну і т. д. за рекламним «сценарієм», які активно програють в мережі Омович і їй подібні «діви» в популярній соцмережі.

Підписникам дуже сподобалася Альона в ефектному пляжному вбранні, яка повернулася на одному з фото задом до об'єктиву, а на іншому - розляглася, випнувши на камеру свої об'ємну груди.

Раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.

Так на новому опублікованому кадрі дівчина покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.

Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.

Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:

«Вогонь»

«Вау»

«Нічого не пишіть»

«Гарна, все супер»

Нагадаємо, що волога Олена Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.

А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".

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