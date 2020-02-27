Зірка мережі Альона Омович вирушила на відпочинок і з завидною регулярністю показує відверті "пляжні" фото
Українська модель, яку називають вітчизняною копією Кім Кардашьян, покрасувалася в яскравому суцільному, але показуючому практично всі анатомічні і "придбані" штучним шляхом особливості тіла знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram Олени.
Так на нових опублікованих кадрах пишногруда артистка красується в жовтому купальнику і з зібраними волоссям:
«Найважливіше опитування в моєму профілі, 1 або 2?😈 Купальники з нової колекції ... просто щось☀ Я ходила в ньому пляжем, і американки підходили і запитували…», - ну і т. д. за рекламним «сценарієм», які активно програють в мережі Омович і їй подібні «діви» в популярній соцмережі.
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Підписникам дуже сподобалася Альона в ефектному пляжному вбранні, яка повернулася на одному з фото задом до об'єктиву, а на іншому - розляглася, випнувши на камеру свої об'ємну груди.
Раніше Омович з'явилася перед публікою у відвертому вбранні.
Так на новому опублікованому кадрі дівчина покрасувалася в топі і штанях, при цьому груди свою Олена пригорнула руками, дивлячись прямо в камеру.
Крім демонстрації себе, дама вирішила ще й поспілкуватися зі своїми передплатниками, запитавши, про що б їй таке написати, що людям цікаво.
Підписники жваво відгукнулися на таке питання і пишуть знаменитості «місцевого розливу» про все на світі, зокрема, про її красу, сміливості не приховувати свої «проблеми»:
«Вогонь»
«Вау»
«Нічого не пишіть»
«Гарна, все супер»
Нагадаємо, що волога Олена Омович без білизни побешкетувала біля води: слинки течуть від такої краси.
А ще Politeka писала, що Омович без купальника влаштувала фотосесію для дорослих на пляжі: "Ох і розміри!".
Також Politeka повідомляла, що Омович спустила лямку сукні і виставила напоказ свою головну гордість: найспекотніші види.