Модель Алена Омович, известная как украинская Ким Кардашьян, порадовала поклонников откровенными снимками со своим мужем

Фотографии она опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На серии снимков Омович лежит верхом на своем муже. Она одета в микро-купальник, в результате чего на фото прекрасно видно ее «пятую точку» и пышную грудь. Девушка и парень смеются, целуются и обнимаются.

«Эти фото идеально передают наши отношения. Мы спорим, бесимся и через минуту уже обнимашки», - написала девушка.

Менее чем за час фотографии набрали более 10 тысяч лайков. Поклонникам очень понравились эти чувственные кадры.

«Просто приятно смотреть. Счастья вам. Алёна красотка», «Какая же ты классная», «Вы со стороны вживую выглядите потрясающе: Алена очень маленькая и хрупкая, а ваш муж большой такой) он вас оберегает, создаётся впечатление, что он очень любит и очень дорожит вами», «Зачетные булочки», - пишут люди.

Но нашлись и те, кто раскритиковал внешность мужа Алены и ее саму.

«Ему как бы похудеть не мешало)», «Жирный как боров», «Та, где свин улыбается», «Телка чисто под секс заточена!», - написали пользователи сети.

Отметим, что судя по профилю в Инстаграм, Алена и ее гражданский, а возможно и фактический муж, вместе с 2016 года. Его профиль в Инстаграм подписан Омович. Ранее парень был более худым и без бороды. Сама модель не разглашает имя своего возлюбленного и не рассказывает о своей личной жизни. Но в ее и его профиле много совместных снимков.

Ранее мы писали, что Алена Омович опубликовала снимки в леопардовом купальнике, выставив напоказ роскошные формы.

Напомним, что Алена Омович в невидимых трусиках расставила ноги и заставила мужчин вспотеть: «видно все».

Как сообщала Politeka, раздетая Омович без стыда выпятила свои главные богатства на камеру: «Ух, как торчат!».

Также Politeka писала, что развратная Омович засветила лишнее в мокрой маечке: "Вау, обалденная".