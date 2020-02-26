Зірка зізналася, що завжди мріяла про це

Кім Кардашьян приміряла на себе образ фатальної байкерши у фотосесії з легендарною Шер

39-річна зірка американських реаліті-шоу любить радувати своїх шанувальників стильними знімками в самих різних образах. На цей раз їй пощастило знятися у фотосесії зі справжньою легендою поп-музики, легендарною співачкою Шер, про що Кім тут же похвалилася своїм фанатам.

Як повідомляє Politeka, знаменитість поділилася спільними знімками з співачкою на своїй сторінці в Instagram. На фото красуні позують на байках з пишним зачесаним догори волоссям і макіяжем в ретро-стилі. При цьому Кім не стала змінювати свого звичного образу і для фотосесії вибрала кофту з глибоким декольте, яке підкреслює достоїнства її фігури.

У підписі до фото зірка зізналася, що Шер завжди була для неї іконою стилю, тому зйомки з нею стали справжнім виконанням мрії для Кардашьян.

У коментарях підписники красуні буквально божеволіють і називають їх з Шер «американськими королевами».

До цього ми писали про те, що Кардашьян набула популярності після виходу реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян". Однак, в останні роки Кім вирішила не зупинятися на досягнутому і вкласти свої чималі кошти в бізнес. Одним з її проектів став бренд нижньої білизни SKIMS.

Нещодавно Кім випустила нову колекцію зручного білизни для жінок. Зірка вирішила продемонструвати його на собі ж і періодично публікує нові фото в своєму Instagram.

На новому фото Кардашьян позує в коричневому ліфчику на тлі фактурного каньйону. Зірка позує зажмуривши очі від яскравого сонця. Її ніжний образ вдало доповнюють розпущене волосся, спадаючі на плечі недбалими хвилями.

Шанувальники Кім прийшли в захват від такого природного знімка і засипали зірку приємними коментарями. Всього за пару годин її пост у соцмережі набрав понад мільйон лайків і більше 4 тисяч коментарів.

Нагадаємо, Кім Кардашьян замкнула свою пишність в чорному оксамиті.

Як повідомляла Politeka, Кардашьян в одному ліфчику закрила очі від задоволення.

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