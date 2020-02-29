Американская звезда, блогер и бизнесвуман Ким Кардашьян поразила откровенным нарядом

Фото в новом образе звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. На снимке Ким одета в узкое боди черного цвета. Корсет сильно утянул фигуру Ким. Таким образом ее талия стала еще выгоднее смотреться в сочетании с пышной грудью и широкими бедрами. На руки звезда надела прозрачные перчатки. Кроме этого, Кардашьян сделала вечерний макияж в привычных для нее коричневых тонах.

Всего за 20 минут пост Кардашьян собрал более 200 тысяч лайков. Сердчеко ей поставила и известная модель Белла Хадид. В комментариях к фото поклонники хвалят Ким за ее прекрасный внешний вид.

«Ты самая красивая девушка», «Великолепная», «Черная Королева», «Этой женщины слишком много», «Мне нравится, как ты выглядишь, Ким», «Ким! Обожаю тебя», - пишут люди.

Ранее мы писали, что 39-летняя Кардашьян продемонстрировала, в какой прекрасной форме она находится. На новом снимке звезда сидит на столе, немного расставив ноги в светлых лосинах и топе. Топ Кардашьян настолько маленький, что из него чуть ли не вываливается грудь женщины. В руках Кардашьян держит стакан.

Как известно, с 2014 года Кардашьян замужем за рэп-исполнителем Канье Уэстом. Пара воспитывает четверых детей. Двоих малышей Кардашьян родила сама, а двоих звездам родила суррогатная мать. Как рассказывала Кардашьян, она хотела рожать сама, но врачи ей запретили. Это не остановило женщину, которая мечтала о большой семье. Кстати, у матери Ким Крис Дженнер шестеро детей и уже 10 внуков. Инста-дива не раз признавалась, что берет пример с матери.

Напомним, что Ким Кардашьян взобралась на байк и засветила своих «подружек» прямо перед Шер: «Американские королевы».

Как сообщала Politeka, пышногрудая Кардашьян оседлала белоснежного жеребца ради горячих кадров: «расставила ноги и…».

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян обтянула роскошную пятую точку узким платьем: "Как она влезла...".