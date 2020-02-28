Модель Анастасія Квітко, яка відома як російська Кім Кардаш'ян, показала розкішне тіло на відпочинку

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram дівчини.

Так, Квітко позує напівлежачи на лежаку в крохотнок купальнику, який ефектно підкреслює її форми. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Я б не витримала такий натиск сальних коментів. Міцні нерви у неї», «головне, щоб не зустріла рятувальників», «красуня», «бомба», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, модель і инстадива Анастасія Квітко показала величезні "легкі" на камеру.

Зірка поділилася відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в довгому обтягуючому плаття бежевого відтінку (щоб подивитися ролик, проскролльте вниз). Наряд ідеально сів на фігуристу красуню, якій нічого приховувати. Пишний бюст і видатні стегна сколихнуть кого завгодно. Таке враження, ніби вона ледве-ледве уместила неосяжні принади в це тісну сукню.

Модель, рекламуючи енергетичний напій, пройшлася, погойдуючи стегнами, і покрутилася перед камерою - так, щоб користувачі змогли розглянути всі її переваги з будь-якого ракурсу. Неперевершений образ доповнили сонячні окуляри і годинник на руці. Квітко розпустила волосся, які ефектно майоріли на вітрі.

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