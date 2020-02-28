Модель Анастасия Квитко, которая известна как русская Ким Кардашьян, показала роскошное тело на отдыхе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram девушки.

Так, Квитко позирует полулежа на лежаке в крохотнок купальнике, который эффектно подчеркивает ее формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Я бы не выдержала такой напор сальных комментов. Крепкие нервы у нее», «главное, чтобы не встретила спасателей», «красотка», «бомба», - пишут они.

Как сообщалось ранее, модель и инстадива Анастасия Квитко показала огромные "легкие" на камеру.

Звезда поделилась видео в свом микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в длинном обтягивающем платье бежевого оттенка (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз). Наряд идеально сел на фигуристую красотку, которой нечего скрывать. Пышный бюст и выдающиеся бедра всколыхнут кого угодно. Такое впечатление, будто она еле-еле уместила необъятные прелести в это тесное платье.

Модель, рекламируя энергетический напиток, прошлась, томно покачивая бедрами, и покрутилась перед камерой - так, чтобы пользователи смогли рассмотреть все ее достоинства с любого ракурса. Непревзойденный образ дополнили солнечные очки и часики на руке. Квитко распустила волосы, которые эффектно развевались на ветру.

Напомним, что пышногрудая русская Кардашьян показала свои красоты с разных ракурсов: «Вот это крошка!».

Как сообщала Politeka, русская Кардашьян едва не разорвала крохотное белье пышными формами: кадры только для взрослых.