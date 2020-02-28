Відома модель Ебігейл Речфорд порадувала шанувальників відвертим знімком в крихітному білизна

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«В даний час в ліжку відчуваю себе як смерть, так що ось вам відкат, щоб утримати вас, поки я не одужаю», - йдеться у підписі.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Речфорд позує в крихітному міні-білизна чорного кольору. При цьому зірка грайливо дивиться в камеру. Це спровокувало справжній бум серед її шанувальників.

«це занадто гаряче», «я люблю, коли ти ділишся такими фотографіями», «яке гарне білизну», «неймовірне тіло», «моя любов», «божественне тіло», «люблю тебе», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита американська модель Ебігейл Речфорд показала себе в несподіваному грайливому і одночасно романтичному образі.

28-річна красуня любить провокувати своїми відвертими знімками в купальниках, в нижній білизні і пікантних нарядах. Завдяки цьому вона швидко набрала величезну популярність в Instagram і тепер регулярно бере участь у фотосесіях для чоловічих журналів і модних брендів, не соромлячись демонструвати своє тіло.

Однак, на цей раз Ебі вирішила приміряти на себе більш романтичний образ. У своїх Сториз модель поділилася коротким відео, на якому вона лежить на ліжку і будує милі личка на камеру з білою трояндою в руках.

Втім, такий милий антураж не завадив Речфорд додати відео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позує в одному мереживній ліфчику.

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