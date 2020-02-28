Известная модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новым откровенным снимком в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В настоящее время в постели чувствую себя как смерть, так что вот вам откат, чтобы удержать вас, пока я не выздоровею», - говорится в подписи.

Обратим внимание, что на опубликованном снимке Рэтчфорд позирует в крохотном мини-белье черного цвета. При этом звезда игриво смотрит в камеру. Это спровоцировало настоящий бум среди ее поклонников.

«это слишком горячо», «я люблю, когда ты делишься такими фотографиями», «какое красивое белье», «невероятное тело», «моя любовь», «божественное тело», «люблю тебя», - пишут они.

Как сообщалось ранее, знаменитая американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в неожиданном игривом и одновременно романтичном образе.

28-летняя красотка любит провоцировать своими откровенными снимками в купальниках, в нижнем белье и пикантных нарядах. Благодаря этому она быстро набрала огромную популярность в Инстаграм и теперь регулярно участвует в фотосессиях для мужских журналов и модных брендов, не стесняясь демонстрировать свое тело.

Однако, на этот раз Эби решила примерить на себя более романтичный образ. В своих Сториз модель поделилась коротким видео, на котором она лежит на кровати и строит милые рожицы на камеру с белой розой в руках.

Впрочем, такой милый антураж не помешал Рэтчфорд добавить в видео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позирует в одном кружевном лифчике.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.