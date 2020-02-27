Модель Эбигейл Рэтчфорд порадовала поклонников новой откровенной фотосессией из собственной ванны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

Так, девушка сперва позирует в облегающем коротком топе и штанах. Она сперва падает на диван. А на других кадрах звезда позирует в одном полотенце на голове, прикрыв идеальные формы при помощи пены.

А поскольку кадры модель выбросила у себя в Сторис – ее поклонники не смогли что-либо сказать.

Как сообщалось ранее, знаменитая американская модель Эбигейл Рэтчфорд показала себя в неожиданном игривом и одновременно романтичном образе.

28-летняя красотка любит провоцировать своими откровенными снимками в купальниках, в нижнем белье и пикантных нарядах. Благодаря этому она быстро набрала огромную популярность в Инстаграм и теперь регулярно участвует в фотосессиях для мужских журналов и модных брендов, не стесняясь демонстрировать свое тело.

Однако, на этот раз Эби решила примерить на себя более романтичный образ. В своих Сториз модель поделилась коротким видео, на котором она лежит на кровати и строит милые рожицы на камеру с белой розой в руках.

Впрочем, такой милый антураж не помешал Рэтчфорд добавить в видео свою «перчинку»: так, на кадрах модель позирует в одном кружевном лифчике.

Напомним, аппетитная Эби Рэтчфорд засветила лишнее в откровенном топе.

Как сообщала Politeka, бесстыжая Эбигейл Рэтчфорд скинула одежду и показала все, что могла.

Также Politeka писала, что Эби Рэтчфорд засунула свое достоинство в узкий топик.