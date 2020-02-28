Американская звезда ТВ и сети Ким Кардашьян показала откровенный и практически домашний по своей атмосферности снимок

Блогер, бизнесвумен и супруга исполнителя Канье Уэста продемонстрировала в какой прекрасной форме после не одних родов находится, пишет Politeka.net.

Фотографию Ким опубликовала всего час-второй тому назад, а фотокарточка собрала уже несколько тысяч восторженных комментариев. На фото Ким сидит на столе, немного расставив ноги в светлых лосинах и топе.

Самое интересное в новой фотосессии, пишут фаны звезды, что она показала не только свои потрясающие женственные формы, но и то, что она продемонстрировала свой пронзительный и "искусительный" взгляд:

"Этот взгляд заставит сдаться кого-угодно"

"Богиня в белом!"

"Шикарная"

"Мечтаю о тебе"

"Свежо"

Ранее мы писали о том, чего боятся богатые и знаменитые и как со своими страхами борются?

Уберечь свое узнаваемое лицо и роскошное тело – одна из основных задач богатых и знаменитых. Потому речь в материале пойдет о звездных страховках на невероятные суммы.



Дженнифер Лопес оценила свои ягодицы в 27 миллионов долларов, имеено столько звезда получит, если что-нибудь произойдет с ее объемной «визитной карточкой» в мире шоу-биза.

Ким Кардашьян, которая также славится своей фигурой не была оригинальной и последовала примеру Джей Ло, вот только сумма страховки несколько уступает сумме страховки певицы - 21 миллион долларов.

Красавец-актер Дэниел Крейг – единственный в истории Джеймс Бонд-блондин застраховал свое подкачанное тело на 9,5 миллиона долларов, ведь работа у него на съемочной площадке не всегда безопасная.

«Плохая девчонка» Рири – певица Рианна знает, что ее стройные и подкачанные ноги покорили полмира наравне с ее голосом, поэтому она обе свои застраховала ноги на «скоромный», по звездным меркам, миллион долларов.

Легендарная Мадонна на 2 миллиона долларов застраховала свою грудь, а оскароносная Джулия Робертс, как оказалось, оформила одну из самых дорогих страховок в 30 миллионов долларов, застраховав свою фирменную улыбку, зубы, проще говоря.

Дженнифер Энистон и Джастин Теру

Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.

Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.

Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.