Американская звезда ТВ и сети Ким Кардашьян показала откровенный и практически домашний по своей атмосферности снимок
Блогер, бизнесвумен и супруга исполнителя Канье Уэста продемонстрировала в какой прекрасной форме после не одних родов находится, пишет Politeka.net.
Фотографию Ким опубликовала всего час-второй тому назад, а фотокарточка собрала уже несколько тысяч восторженных комментариев. На фото Ким сидит на столе, немного расставив ноги в светлых лосинах и топе.
Самое интересное в новой фотосессии, пишут фаны звезды, что она показала не только свои потрясающие женственные формы, но и то, что она продемонстрировала свой пронзительный и "искусительный" взгляд:
Мокрая экс-Nikita втиснула пышные прелести в купальник с сеточкой: "Утро началось с..."
Внучка Ротару устроила горячие танцы на камеру, бабушка не оценит: "Вау, не останавливайся"
Бортник раскрыл суть самоподжога под Офисом Зеленского: "Общество уже созрело"
Экс-солистка "Серебро" показала свою мохнатую красоту в пикантной позе: "Очень смело!"
"Этот взгляд заставит сдаться кого-угодно"
"Богиня в белом!"
"Шикарная"
"Мечтаю о тебе"
"Свежо"
Ранее мы писали о том, чего боятся богатые и знаменитые и как со своими страхами борются?
Уберечь свое узнаваемое лицо и роскошное тело – одна из основных задач богатых и знаменитых. Потому речь в материале пойдет о звездных страховках на невероятные суммы.
Дженнифер Лопес оценила свои ягодицы в 27 миллионов долларов, имеено столько звезда получит, если что-нибудь произойдет с ее объемной «визитной карточкой» в мире шоу-биза.
Ким Кардашьян, которая также славится своей фигурой не была оригинальной и последовала примеру Джей Ло, вот только сумма страховки несколько уступает сумме страховки певицы - 21 миллион долларов.
Красавец-актер Дэниел Крейг – единственный в истории Джеймс Бонд-блондин застраховал свое подкачанное тело на 9,5 миллиона долларов, ведь работа у него на съемочной площадке не всегда безопасная.
«Плохая девчонка» Рири – певица Рианна знает, что ее стройные и подкачанные ноги покорили полмира наравне с ее голосом, поэтому она обе свои застраховала ноги на «скоромный», по звездным меркам, миллион долларов.
Легендарная Мадонна на 2 миллиона долларов застраховала свою грудь, а оскароносная Джулия Робертс, как оказалось, оформила одну из самых дорогих страховок в 30 миллионов долларов, застраховав свою фирменную улыбку, зубы, проще говоря.
Дженнифер Энистон и Джастин Теру
Об истории «несчастной Джен», которую Бред Питт бросил ради соблазнительной и талантливой Анджелины Джоли – не слышал разве что ленивый. Но и вторые серьезные отношения Анистон успешными не назовешь. С Джастином Теру они встретились в зрелом возрасте, поженились, но счастье длилось всего пару лет, после чего пара развелась, детей у них нет.
Напомним, Ким Кардашьян удивила внешностью, такой ее редко увидишь.
Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян приподняла юбку и сверкнула своим достоинством.
Также Politeka писала, что Ким Кардашьян вскружила голову, показав себя в маечке.