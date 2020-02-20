Ким Кардашьян удивила поклонников нежным, но все еще очень откровенным образом

Звезда американских телешоу с впечатляющими габаритами любит демонстрировать поклонникам свою фигуру. Как сообщает Politeka, знаменитость решила поделиться со своими фанатами новым соблазнительным снимком.

На фото Ким позирует полуоборотом к камере, но зрителю видна только ее обнаженная спина. При этом грудь красотки прикрыта белыми розами, на фоне которых она и позирует. Образ Кардашьян дополняет ее фирменный макияж в коричневых тонах, который подчеркивает ее выразительные глаза.

Это фото Ким сделала по случаю выхода коллекции своего бренда косметики, вдохновленной макияжем, который она использовала в день своей свадьбы. В подписи к фото Ким назвала тот день одним из самых счастливых в своей жизни.

До этого мы писали о том, что Ким поделилась с поклонниками еще одним откровенным снимком. Она рассказала о том, что запускает люксовую коллекцию нижнего белья с новым дизайном и качественными тканями. Как видим, Кардашьян продолжает развивать свою империю товаров и услуг.

На фото, которым Кардашьян сопроводила пост, она позирует в нижнем белье бежевого цвета и грубых ботинках ему в тон. Девушка облокотилась на машину и соблазнительно прогнулась назад. В белье прекрасно видно впечатляющую фигуру Ким. Похоже, девушка немного похудела. За день пост Кардашьян набрал более 3 млн лайков. Фолловеры звезды в восторге от ее внешнего вида.

«Откуда ботинки?», «Могу поспорить, вы не можете назвать модель Instagram лучше, чем вы», «Богиня», «Красотка», «Невероятная», - пишут люди.

Впрочем, некоторые поклонники знаменитости пожаловались на то, что не могут купить ее новинки, так как их буквально сметают с прилавков.

«Сестренка, пока вы не сделаете достаточно для всех нас, держите это при себе - все еще не могу достать первый набор белья», «Когда другие вещи будут? Я почти в каждом списке ожидания... когда вы пополняете запасы?», - отмечают недовольные поклонники.

Напомним, раздетая Ким Кардашьян выгнулась в откровенной позе, показав все достоинства.

Как сообщала Politeka, Ким Кардашьян сбросила одежду и посветила на камеру своими богатствами.

Также Politeka писала, что роскошную Ким Кардашьян заметили в компании горячей блондинки.